Un ricco programma per la notte di Capodanno a Caltanissetta. Il sindaco Gambino lo rende pubblico: c’è Irama

È il primo cittadino di Caltanissetta ad invitare i suoi concittadini, e non solo, a partecipare agli eventi del capodanno nisseno. Lo fa con un post sulla sua pagina Facebook. Roberto Gambino rompe il silenzio di questi giorni sulle voci di corridoio del concerto di Irama e rende pubblico il programma della notte di Capodanno.

Cosi annuncia il sindaco Gambino : “Siamo pronti ad accogliere con una grande festa tutti coloro che vorranno condividere l’ultima notte dell’anno nella nostra città.

Il primo Capodanno in Viale Regina Margherita completa un anno di grandi eventi facendo diventare Caltanissetta un importante attrattore turistico che genera divertimento, aggregazione, economia e lavoro.

“M’arricrio Music Fest – Capodanno a Caltanissetta 2024” con la presenza di Irama, artista di alto profilo capace di attrarre un pubblico proveniente da tutta la Sicilia, si preannuncia un evento di musica e divertimento.

L’evento del Capodanno a Caltanissetta (inizio alle 22.00), vedrà anche la partecipazione dell’orchestra del maestro Lino Zimbone, che si esibirà in un’interpretazione pop dei brani più ballati del Capodanno.



Zimbone è l’autore dell’opera classica “Tutankamon” che debutterà in anteprima mondiale alle piramidi di Giza in Egitto, in occasione dell’inaugurazione del più grande museo egizio al mondo. Spazio anche ad un dj set e a grandi sorprese sul palco che l’amministrazione sta preparando per rendere unico questo Capodanno che si annuncia tra i più importanti del sud Italia.. vi aspettiamo”