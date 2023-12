Sommatino. Cresce l’attesa per l’inaugurazione del Presepe Vivente in programma il 24 dicembre

SOMMATINO. Cresce l’attesa per il Presepe Vivente Sommatino 2023. La macchina organizzativa di questo grande evento natalizio è già in attività da tempo per assicurare il successo di un’iniziativa che vuole costituire un fiore all’occhiello per la comunità sommatinese.

L’inizio del percorso sarà da Piazza Chinnici 4 dal palazzo museale Costantino – Cigno fino a raggiungere il baglio del Palazzo Di Bartolo.

L’inizio è per il 24 Dicembre dopo la messa per l’inaugurazione, dopo di che il presepe vivente sarà visitabile nei giorni del 26 e 30 Dicembre e del 2 e 6 Gennaio.