Risiko Club Ufficiale Eclettica Caltanissetta: 60° Raduno Nazionale, 10-12 luglio

Con la cena di benvenuto stasera, presso il Punto G e successiva “ospitata” da Eclettica Street Factory, inizierà la tre giorni di Risiko presso l’Hotel San Michele di Caltanissetta.

Sabato 11 luglio, dalle 9,30 si registreranno le iscrizioni, alle 14,00 la chiusura delle iscrizioni ed il sorteggio dei tavoli. Alle 14,30 inizierà ufficialmente il 60° Raduno Nazionale (Raduno del Sud) che quest’anno è stato assegnato, dai referenti nazionali del Risiko e dall’Editore, alla città di Caltanissetta ed al Risiko Club Ufficiale Eclettica che ne cura l’organizzazione con il patrocinio del Comune di Caltanissetta e il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.

I raduni che si organizzano ogni anno sono tre: uno del Nord che quest’anno si è già giocato, alla fine del mese di maggio, a Vicenza; uno del Centro che si giocherà nel mese di settembre a Cesenatico; uno del Sud che si gioca in questo fine settimana a Caltanissetta

La scelta di Caltanissetta non è un caso. Infatti il Risiko Club nisseno è uno dei più prolifici d’Italia con una massiccia presenza di giovani e di donne, con un’attività abbastanza importante. Il Club Eclettica non fa mancare quasi mai la sua presenza, con giocatori e giocatrici, in altri eventi nazionali e regionali (Master, Raduni, campionati regionali ed eventi vari.

Al Raduno saranno presenti più di 80 tra giocatrici e giocatori provenienti da tutta l’Italia e si sfideranno per accedere alla semifinale che si giocherà sin da domenica mattina. Nel pomeriggio della stessa giornata gli ammessi alla finale si contenderanno la vittoria che vale un posto di diritto al Campionato Nazionale Individuale.

I premi per l’importante occasione sono stati creati dalle mani sapienti di Maria Pia Matraxia (socia ed animatrice del Club nisseno) artista ceramista e sono delle fini ed originali realizzazione che si richiamano al gioco del Risiko!

“Siamo pronti! – dichiarano dal direttivo del Club – Sin da oggi accoglieremo chi arriverà in giornata e speriamo di passare una bella serata all’insegna del divertimento e della socializzazione”.

Il gioco del Risiko!, come tutti i giochi da tavolo che si giocano in presenza, serve a socializzare nel vero senso della parola, a scambiare opinioni e a mettere a dura prova la propria concentrazione: Tutto questo oggi, purtroppo, è messo in discussione dall’uso “frenetico” dei cellulari, tablet e computer.

Quindi dal 10 al 12 a Caltanissetta Hotel San Michele: 60° Raduno Nazionale di Risiko!