Serradifalco. Manifestazione d’interesse dell’amministrazione comunale per due beni confiscati

SERRADIFALCO. L’amministrazione comunale ha manifestato interesse all’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di due dei quattro beni confiscati ubicati in territorio di Serradifalco per i quali è stata chiesta disponibilità ad acquisirli dall’Agenzia nazionale dei beni confiscati.

Manifestazione di interesse è stata espressa per un terreno seminativo sito in contrada Perciata Grottadacqua di mq 1060 e per un secondo lotto, sempre nella stessa contrada, di mq. 8040. Invece, per altri due pezzi di terreno, che si trovano nella stessa contrada, l’amministrazione Burgio non ha dato la disponibilità ma spiegandone le ragioni.

In precedenza è stata l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc) e la stessa Prefettura ad inviare nota al Comune chiedendo la disponibilità all’acquisizione dei quattro beni confiscati. Il Comune ha dato disponibilità per due dei quattro beni. Nel caso degli altri due, per il terreno esteso mq 930 è stato rilevato che ricade in prossimità del borgo rurale di contrada Grottadacqua, in posizione interclusa rispetto ad altre proprietà confinanti, e che lo stesso per posizione, accesso ed estensione, non risulta utilizzabile per finalità sociali o di lucro con reimpiego dei proventi per finalità sociali.

Un secondo bene di 1380 mq, invece, risulta intestato al “Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Strade” a seguito di espropriazione per pubblica utilità dal 2017. È stato invece manifestato interesse del Comune ad acquisire al proprio patrimonio indisponibile gli altri due beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tali beni sono costituiti da terreni tra loro confinanti estesi complessivamente mq. 9.100, che ricadono all’interno della perimetrazione dell’area industriale Irsap di Caltanissetta. L’amministrazione comunale ha precisato all’Anbsc che, una volta acquisiti i due beni, intende assegnarli ad un operatore economico a titolo oneroso vincolando le somme incamerate per finalità sociali.