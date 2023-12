Santa Caterina. Per motivi tecnici il corso Blsd previsto per il 22 dicembre rinviato a data da destinarsi

SANTA CATERINA. Per motivi tecnici, la realizzazione del corso BLSD, prevista per venerdì 22 dicembre sarà rimandata di qualche settimana. Lo ha reso noto il sindaco Giuseppe Ippolito. Il Comune di Santa Caterina lo ha organizzato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. Il corso riguarda la formazione all’uso dei defibrillatori, con certificazione di tipo BLS-D ( Basic Life Support Defibrillation), completamente gratuiti, per ampliare il numero dei cittadini in grado di utilizzare le tecniche necessarie per prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco mediante la rianimazione cardio polmonare e la defibrillazione.

Il target scelto, perché ritenuto più vicino ad un grande numero di cittadini, è quello degli esercizi commerciali di S. Caterina Villarmosa. Nel caso in cui le domande saranno superiori ai posti disponibili (n. 18). Ogni esercizio commerciale potrà presentare domanda per una sola persona. All’interno della stessa categoria, la priorità sarà data in base all’ordine di presentazione dell’istanza. Sarà cura degli uffici informare gli iscritti della nuova data.