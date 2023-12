Marianopoli. I consiglieri di “Forza Democratica” hanno chiesto al Comune di sistemare la Circonvallazione di contrada Noce

MARIANOPOLI. I consiglieri comunali Calogero Casucci, Grazia Noto e Calogero Vaccaro del gruppo consiliare di opposizione “Forza Democratica Marianopoli” hanno chiesto l’intervento del Comune di Marianopoli per la sistemazione del manto stradale del tratto di strada comunale in contrada Noce (c.s.d. Circonvallazione) a partire dall’innesto con la strada comunale Marianopoli-Resuttano per la c.da Culma.

Lo hanno fatto con una nota indirizzata al Responsabile del Settore Tecnico, al Sindaco, all’Assessore ai Lavori Pubblici ed al Presidente del Consiglio Comunale di Marianopoli, i consiglieri comunali Calogero Casucci, Grazia Noto e Calogero Vaccaro del gruppo consiliare di opposizione “Forza Democratica Marianopoli” hanno fatto rilevare che il manto stradale del suddetto tratto di strada comunale, per la presenza anche di vistose buche, necessità di lavori di sistemazione e manutenzione al fine di renderlo regolarmente transitabile dagli automezzi. Inoltre hanno rappresentato che nel tratto di strada in questione già da molti anni non si eseguono lavori di manutenzione e che l’assenza di tali lavori hanno reso, nel tempo, sempre più difficoltoso e pericoloso il transito dei mezzi.

La richiesta, sostengono i Consiglieri Casucci, G. Noto e Vaccaro, nasce anche dalla considerazione che in quella zona ed in particolare lungo quel tratto di strada, vi insistono diverse residenze ed insediamenti vari e ciò nonostante, chissà per quale motivo (!!!), l’Amministrazione Comunale non interviene a differenza di altri tratti stradali.

Pertanto, ponendo a base le considerazioni espresse, i Consiglieri Comunali di opposizione, nell’interesse dei cittadini che hanno le loro residenze e gli insediamenti produttivi in quella contrada Noce e di tutta la collettività, hanno chiesto agli organi comunali competenti, ognuno per la propria competenza, di volersi attivare per l’esecuzione dei lavori di manutenzione e sistemazione del manto stradale del tratto di strada in questione ed indicata nella foto aerea allegata alla richiesta. Tutto ciò per ovviare alle difficoltà di transito e pericolo patito dai cittadini che per motivi di residenza e/o lavorativo, giornalmente percorrono tale strada.