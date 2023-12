La storia: inaugurata a Prato la panchina della legalità e della gentilezza con il nome dell’agente suterese Lillo Zucchetto

SUTERA. Il Sindaco della Città di Prato, Dott. Matteo Biffoni, in collaborazione con il Dirigente Scolastico dell’istituto comprensivo Pacetti di Prato, Prof. Quercioli Giovanni, hanno inaugurato la panchina della legalità e della gentilezza (Realizzata da Tiziana Maniscalco).

La panchina riporta anche il nome dell’agente suterese Lillo Zucchetto insieme ai grandi eroi vittime della mafia come i Giudici Falcone e Borsellino. All’inaugurazione sono state invitate la Sig.ra Santina Zucchetto e il nostro sindaco Giuseppina Catania che hanno accolto positivamente l’invito e sono stare partecipi in videoconferenza. I sindaci si sono scambiati parole di reciproca gratitudine e cordialità e si sono confrontati sul tema della legalità, evidenziando come due realtà così diverse e lontane possano essere così unite nei sentimenti, quali legalità, pace, giustizia e gentilezza.

La Sig.ra Zucchetto ha voluto rivolgere agli studenti parole di speranza per un futuro migliore, fatto di giustizia e gentilezza. I bambini della classe terza A del Plesso C. A. Dalla Chiesa si sono esibiti con diverse letture e poesie ed hanno intonato la canzone “Io scelgo la giustizia perché voglio amare” dedicata a Lillo Zucchetto, scritta dall’insegnante Assunta Rita Belfiore (promotrice di questo momento di convivialità) e messa in musica da Nicodemo Tridico con la collaborazione delle insegnanti Tiziana Bonasera e Anna Favorito.

Il Sindaco di Sutera ed il Sindaco di Prato, nonché il Dirigente scolastico dell’istituto Pacetti, hanno espresso la volontà di proseguire questa collaborazione e si sono scambiati reciproci inviti ed auguri natalizi.