Google Italia. Chiara Francini è l’attrice più cercata nel 2023: ecco la Top Ten dei click

Nel 2023, complice un pc o uno smartphone, tutti vanno sul motore di ricerca per trovare informazioni e news. Tra ricette di cucina e aggiornamenti sportivi ci sono pure le ricerche per restare aggiornati su attori e attrici. Nella lista della “Top Ten” dei più cercati nel famoso motore di ricerca svetta in prima posizione Chiara Francini.

Dopo di lei – in ordine casuale – non poteva mancare la Star del momento, Paola Cortellesi attualmente nelle sale con la sua sensazionale prima opera da regista “C’è ancora domani”. A seguire sono presenti i nuovi concorrenti del Grande Fratello come Massimiliano Varrese, Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares, personaggi stranieri come Jenna Ortega e Grendan Fraser, e poi anche Luisa Ranieri, Elena Sofia Ricci e Angelo Duro.