Gli crolla addosso il cancello di casa che stava cercando di riparare: morto 56enne

Stava cercando di riparare il cancello ma lo stesso gli è crollato addosso uccidendolo. Questa l’incredibile dinamica che ha messo fine all’esistenza di un uomo di 56 anni ha perso la vita mentre stava cercando di riparare il cancello. E’ accaduto in Piemonte a Castellazzo Bormida, in provincia di Alessandria.

L’uomo stava cercando di riparare il cancello scorrevole della sua abitazione in via Carlo Mussa quando la struttura in ferro improvvisamente è crollata addosso a lui, schiacciandolo. I carabinieri sono intervenuti insieme al personale medico, ma nonostante i loro sforzi, il 56enne è deceduto sul posto.