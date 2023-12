Delia. Nell’aula consiliare evento culturale contro la mafia con Salvatore Riggi e Giovanni Impastato

DELIA. Evento culturale di spessore nell’aula consiliare del Comune. Qui s’è esibito Salvatore Riggi con il suo spettacolo “Io non mi rassegno – Una Storia d’Amore” e Giovanni Impastato, fratello di Peppino (vittima della mafia), con il suo libro “Mio fratello – tutta una vita con Peppino”.

Numerosa e significativa la partecipazione dei cittadini deliani, tra i quali molti ragazzi delle scuole medie, e anche persone provenienti dai centri limitrofi che hanno voluto essere presenti a questo doppio evento che ha avuto come tema Peppino Impastato e la lotta alla mafia in tutte le sue forme. L’Amministrazione comunale sosterrà sempre questi momenti di crescita, di scambio di idee, di forti emozioni. Il sindaco ha inteso ringraziare Daniela Rumeo per aver promosso questo evento e la musicista Paola Vitrano.