Caltanissetta, “VI Edizione Natale in Danza C.S.E.N”: venerdì 22 dicembre al PalaCannizzaro

Tutto pronto per la “VI^ Edizione Natale in Danza C.S.E.N.” Rassegna coreografica di Danza, in programma al Palacannizzaro di Caltanissetta alle ore 18 di venerdì 22 dicembre. Manifestazioni organizzata dal presidente Provinciale CSEN di Caltanissetta, Massimiliano Cirasa e dal Comitato Regionale CSEN Sicilia con il patrocinio del comune di Caltanissetta.

Sul palco numerose scuole di danza della provincia di Caltanissetta, con circa 600 ballerini.

Da segnalare la partecipazione degli studenti dell’ITET Rapisardi Da Vinci, impegnati in un percorso PCTO (ex ASL) autorizzato dalla Dirigente scolastica Santa Iacuzzo; “Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento “, alternanza scuola- lavoro metodologia didattica che permette agli studenti di affiancare alla formazione scolastica un periodo di esperienza pratica presso Enti e Aziende.

Presenti la professoressa Laura Giammusso responsabile dei percorsi PCTO dell’istituto e la professoressa Concetta Pilato insegnante di scienze Motorie dell’istituto e referente CSEN, Enti e federazioni sportive. Inoltre ci saranno le alunne dell’Euroform che contribuiranno con il trucco e parrucco dei ballerini.