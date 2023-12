Caltanissetta. Presepe vivente a S. Flavia, seconda edizione: inaugurazione il 26 dicembre

Fervono gli ultimi preparativi in vista dell’inaugurazione della Seconda Edizione del Presepe Vivente organizzato dalla comunità parrocchiale Santa Flavia, in programma alle ore 18.30 di martedì 26 dicembre.

L’allestimento e la logistica dell’evento che ha registrato l’entusiastica partecipazione dei parrocchiani e di molti residenti del quartiere è stata coordinata dal parroco padre Calogero La Loggia e dal viceparroco Giuseppe Randazzo. L’allestimento del presepe che rievoca la natività è stato effettuato nel cortile di Santa Flavia, impreziosito dalle postazioni di alcuni mestieri ‘antichi’ e che saranno anche utilizzate per delle degustazioni programmate nel corso dell’evento.

Il 26 dicembre, una processione, da via Generale Cascino (di fronte alla Madoninna), partirà alle 18.30 per dirigersi nel luogo in cui è stato preparato il Presepe Vivente; la processione sarà arricchita dalla presenza di uno zampognaro e dei classici canti di Natale.

Un programma ricco e variegato che non mancherà di interessare e divertire i nisseni. Il presepe sarà visitabile anche il 2 e 4 Gennaio, dalle ore 18.30 alle 21.30.

Gran finale il 6 gennaio, con inizio alle ore 19, con l’arrivo dei Re Magi.

Ingresso gratuito.