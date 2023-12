Caltanissetta, Natale in Rosa: mercoledì 27 le note di Tr3 Qu4rti Ensamble a San Marco

Un nuovo appuntamento di “Natale in Rosa” delizierà gli spettatori che si presenteranno, alle 19.00, nella chiesa di San Marco a Caltanissetta o che seguiranno i canali social di “Natale in Rosa” e “Il Fatto Nisseno”.

Il concerto sarà tenuto dai Tr3 Qu4rti Ensamble, un gruppo già noto e molto apprezzato dagli appassionati di questa kermesse musicale.

Si tratta del penultimo incontro di questa V edizione che, come negli anni precedenti, ha riscosso grande successo di pubblico e dimostra come le iniziative private anche a Caltanissetta possono essere realizzate e ottenere un grande successo.

Dopo mercoledì 27 dicembre 2023 a San Marco, infatti, si scorrerà ai primi giorni del 2024 con Dress Christmas all’istituto testasecca e Resonantiae Camera Chorus nella chiesa Sant’ Anna al Testasecca con un doppio spettacolo programmato per il 5 gennaio alle ore 17.30 e 19.30.

Il successo di “Natale in Rosa” è merito degli artisti che si esibiscono ma anche della professionalità e dell’impegno di Tiziano La Marca e Marco Tumminelli che, ormai, sono diventati una garanzia di qualità e di fiducia per gli imprenditori che scelgono di investire in cultura e finanziare le spese necessarie per questa manifestazione completamente gratuita e regalata a tutti coloro i quali vorranno apprezzare la buona musica.

Il progetto, con storia, cultura, musica e illuminazione architetturale scenografica è nato quasi come una sperimentazione che poteva restare come unica e isolata e, invece, ha conquistato immediatamente tutti diventando un appuntamento consolidato e molto atteso anche da chi, dall’altro lato del mondo, vuole rivedere la sua città e i suoi artisti. “Vorremmo iniziare dalle chiese del centro storico, cuore pulsante dell’antica città e poi spostarci negli altri quartieri per dare un’idea di come nei decenni Caltanissetta sia cresciuta”. Queste erano le premesse iniziali che, adesso, sono diventate realtà consolidate e, infatti, le parrocchie coinvolte in questa quinta edizione sono tutte in quartieri di recente costruzione o molto popolati e vitali.

I Tr3Qu4rti Ensemble avranno, dunque, l’onore di chiudere in grazia e armonia il 2023 e non poteva essere scelta una composizione più indicata e armonica per questo ruolo. Il gruppo è composto dalla voce di Alessandro Pistone, la voce e il violino di Laura Gallo, l’arpa di Brenda Piscopo e il violoncello di Laura Verde. La forza dei quattro è quella di ritrovarsi per fare musica e trarne godimento. Il gruppo si cimenta in cover con generi e stili musicali diversi, vantando un repertorio che spazia dal classico al pop per arrivare fino alle ballad più famose di questi e dei vecchi tempi. Il tutto arrangiato ad hoc per la formazione che prevede un’arpa, un violoncello, un violino e, alternativamente, una o due voci miste.

Il ciclo di concerti sacri è stato sponsorizzato da Delfino La Ferla, la cooperativa sociale Etnos di cui è presidente Fabio Ruvolo, Mauro Scarpulla, Gianluca Amico, Alessandro Cortese, Aldo Rapè, Michael Di Marco e Michele Spena”. Sponsor della manifestazione, infatti, saranno EquoDress Sartoria sociale, Scarpulla, PMA, Makrovision, VerdeAmico, Primaquinta, Il Fatto Nisseno e DFL, quest’ultimo come presenza fissa da ben 5 anni come Main Sponsor.

Un ringraziamento speciale gli organizzatori vogliono rivolgerlo anche alla Diocesi di Caltanissetta e ai parroci che hanno scelto di ospitare l’iniziativa aprendo i luoghi sacri, convenzionalmente dedicati esclusivamente al culto, per un concerto che celebra il Natale e il suo messaggio spirituale di gioia, letizia e armonia.

È la prima volta che San Marco ospiterà la manifestazione canora e già c’è grande attesa per scoprire come Tiziano La Marca e Marco Tumminelli hanno ideato l’illuminazione che, nella facciata della chiesa, accoglierà gli spettatori e predisporrà l’animo attraverso le gentili sfumature del rosa, simbolo di maternità e identificativo di un’Aurora che preannuncia l’Epifania.

Il concerto dei Tr3Qu4rti Ensemble, come sempre, sarà libero e gratuito da poter seguire – fino a esaurimento posti – nella chiesa di San Marco a Caltanissetta o – in modo illimitato, in diretta streaming o in differita – attraverso i canali social di “Natale in Rosa” o “Il Fatto Nisseno”.

Un appuntamento assolutamente da non perdere.