Caltanissetta, il Presepe vivente degli Angeli martedì 26 inaugura la sua XIII edizione

Oggi pomeriggio, dalle ore 18:30 alle ore 21:30, si apriranno ufficialmente le porte della XIII Presepe Vivente “Betlemme agli Angeli”.

La rappresentazione sacra, che vuole stimolare i visitatori a vivere in pienezza lo spirito natalizio che accoglie la nascita di Gesù Bambino, nell’umiltà di una piccola stalla illuminata da una stella cometa, ha già avuto la benedizione del Vescovo S.E. Mons. Mario Russotto nella notte del 24 dicembre.

Sono 6 appuntamenti che accompagneranno tutto il periodo natalizio sotto la supervisione di Padre Giuseppe Di Rocco, parroco di San Domenico. A predominare, tra le degustazioni delle ricette contadine tipiche del territorio e le musiche sacre dedicate alla nascita di Gesù, sarà sempre il messaggio cristiano di accoglienza del prossimo, speranza per il futuro e condivisione di gioia e amore.

Chi non avesse la possibilità di partecipare a questa serata potrà recarsi a “Betlemme agli Angeli” il 28, il 30 dicembre o il 5 gennaio 2024. Il 6 gennaio, Epifania del Signore, alle 18:00 ci sarà l’arrivo dei Re Magi a cavallo davanti alla chiesa San Domenico. Gli animatori del presepe, in corteo, precederanno i Re Magi fino in piazza Garibaldi per poi ritornare al quartiere arabo passando da Corso Vittorio Emanuele e via Medaglie d’Oro. Dopo l’ingresso dei Re Magi, che affiancheranno la Sacra Famiglia nella grotta, il Presepe sarà aperto per i visitatori.

Le degustazioni sono gratuite e saranno offerte fino a esaurimento scorte. Il biglietto d’ingresso è 4€ per gli adulti e 2€ per i bambini. I gruppi organizzati provenienti da altri Comuni devono prenotare in anticipo il loro ingresso chiamando la sacrestia della parrocchia al numero 0934 681465. Sarà possibile anche chiedere gratuitamente la visita guidata alla Cripta della chiesa e ai presepi realizzati dall’associazione nel salone parrocchiale (servizio curato dall’associazione Moncada).