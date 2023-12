Caltanissetta. Conclusa la prima fase del 10° torneo di Risiko: ecco i semifinalisti

CALTANISSETTA. Presso la Street Factory Eclettica di via Rochester si è conclusa la prima fase del 10° torneo interno organizzato dal Risiko Club Ufficiale di Caltanissetta. Il torneo ha visto la presenza di 32 tra giocatrici e giocatori che per sette turni si sono sfidati a colpi di dadi e carri armati (in gergo carretti). Alla fine, dopo un testa a testa tra Manuel Carapezza ed Andrea Kiswarday, solo all’ultimo turno ha avuto la meglio Manuel Carapezza ( Disumanuel) che si qualifica primo e raggiunge direttamente la finale di martedì 19 dicembre.

Gli altri giocatori che raggiungono la semifinale di giovedì 14 dicembre sono: Andrea Kiswarday ( Plasma), Alberto Presti (Gilbux), Aurelio Mazzè (Auro), Alessia Pinzino (Alessia), Mariella Brucculeri (MaryMojito), Maurizio Giunta (Risiko55), Giulia Gulino (Railgun), Marcello Candura, Ugo Kiswarday (Terminetor), Giancarlo Ciulla (Silent Crow), Michele Pecoraro (Miki), Michele Cammarata /Michelecamma) che, divisi in tre da tavoli da 4 giocatori, si sfideranno per la conquista dei restanti tre posti della finale.

Le semifinali e la finale saranno contornati da tavoli di amichevoli prima delle feste natalizie. Intanto in casa R.C.U. nisseno si sta lavorando per prendere in considerazione la proposta avuta al recente Campionato Nazionale a Squadre, dove la squadra nissena si è classificata seconda a soli 32 centesimi di punto dalla prima, proposta che vedrebbe Caltanissetta ospitare un evento nazionale.

“ Stiamo valutando questa possibilità, cercando di trovare soluzioni adeguate, ma solo la prossima settimana scioglieremo la riserva – dichiara il residente del RCU Alessio Sansoni – E’ un impegno difficile che vede la presenza di più di cento persone che arrivano da tutta l’Italia, dobbiamo verificare che in quel periodo ci siano tutte le condizioni per fare bella figura. Siamo convinti che per la nostra Città sarebbe un evento positivo e noi tutti abbiamo l’esperienza giusta, maturata in questi anni, per potere organizzare l’evento. Vedremo nella settimana che viene di riuscire a trovare le condizioni giuste per l’organizzazione di questo raduno nazionale”.