Caltanissetta, Betlemme agli Angeli: torna il Presepe Vivente nello storico quartiere nisseno

Le luci di Natale ormai predominano nelle strade della città, addobbi colorati arricchiscono vetrine delle attività commerciali e balconi delle case private. E l’atmosfera natalizia della rinascita e dell’accoglienza per il prossimo è arrivata anche nel quartiere Angeli rimettendo in modo la frizzante organizzazione dei residenti e della Parrocchia San Domenico.

Betlemme agli Angeli, evento organizzato dalla Parrocchia San Domenico con il patrocinio del Comune di Caltanissetta, tornerà anche quest’anno con 6 appuntamenti che accompagneranno tutto il periodo natalizio dalla notte di Natale, con l’inaugurazione e benedizione degli animatori che volontariamente si sono messi a disposizione, fino all’arrivo dei Re Magi il giorno dell’Epifania.

Per questa XIII edizione sono poche le novità rispetto alle precedenti poiché “Betlemme agli Angeli”, interamente finanziato dall’associazione anche grazie ai contributi che verranno ricavati dalla vendita dei biglietti d’ingresso, è già un format ben rodato e funzionante.

A predominare, tra le degustazioni delle ricette contadine tipiche del territorio e le musiche sacre dedicate alla nascita di Gesù, sarà sempre il messaggio cristiano di accoglienza del prossimo, speranza per il futuro e condivisione di gioia e amore.

Un messaggio che è stato trasmesso anche dal nuovo parroco, Padre Giuseppe Di Rocco, che prende il testimone da Don Alessandro Rovello – recentemente trasferito nella parrocchia di San Biagio di Caltanissetta – e accoglie questa tradizione del quartiere che negli anni è stata fortemente sostenuta e guidata spiritualmente dai suoi predecessori.

Quello del 2023 sarà un presepe “celebrativo” poiché ricorrono gli 800 anni dalla creazione del primo presepe vivente che San Francesco ha voluto organizzare a Greccio per mostrare prima di tutto a sé stesso e poi ai suoi fratelli <<l’umiltà di Dio che scende in terra>> e non poteva mancare, anche a Caltanissetta, un segno francescano rievocativo.

“Il mistero del Natale Dio che si fa uomo, in tutta la sua fragilità, è strettamente legato al mistero eucaristico. Gesù ha detto <<io sono il pane vivo disceso dal cielo>>. Lo stesso Gesù che contempliamo bambino nel presepe e quello che poi riceviamo e adoriamo nell’eucarestia – spiega il parroco Giuseppe Di Rocco -. Per me questo sarà il primo Natale a San Domenico e il primo in cui partecipo alla realizzazione di un presepe vivente. So che potrò contare sulla collaborazione di tanti miei bravi parrocchiani che già dai primi di novembre hanno iniziato a preparare l’ambiente nel quartiere arabo dove si svolgerà il Presepe”.

Betlemme agli Angeli si è costituita come associazione quando il vescovo Mons. Mario Russotto aveva affidato la parrocchia a padre Antonino Lo Vetere. In questi 13 anni si sono succeduti altri presbiteri che hanno cercato di formare spiritualmente tutti i partecipanti a questa manifestazione ricordando sempre loro di essere degli “animatori della buona notizia” e non semplici “figuranti di una rappresentazione artistica”. La loro presenza, dunque, è sempre stata vista come un esempio che i visitatori potevano e dovevano notare stimolando una riflessione. Iniziando dalla scelta di trascorrere le festività natalizie affacciati a una finestra a distribuire ceci caldi o focaccine. Una disponibilità che ha quasi sempre portato a presentare, nella grotta con la mangiatoia, un vero neonato accompagnato dalla sua famiglia. Solo in alcuni sporadici anni, infatti, è stata utilizzata una preziosa statua di Gesù Bambino al posto di un “bambinello vivente”.

IL PROGRAMMA – Betlemme agli Angeli sarà inaugurato la notte del 24 dicembre 2023 al termine della celebrazione eucaristica che, dalle 23:00 celebrerà la nascita di Gesù alla presenza dei fedeli e degli animatori del presepe. Conclusa la funzione, in processione, il corteo salirà fino alla Cattedrale Santa Maria La Nova per accogliere S.E. Mons. Mario Russotto, e scendere insieme al Vescovo fino al quartiere arabo per la benedizione inagurale.

L’apertura ufficiale del Presepe Vivente sarà il 26 dicembre alle ore 18:30 alle ore 21:30 alla presenza delle autorità civili.

Lo stesso programma si svolgerà il 28 e il 30 dicembre e il 5 gennaio 2024. Il 6 gennaio, Epifania del Signore, alle 18:00 ci sarà l’arrivo dei Re Magi a cavallo davanti alla chiesa San Domenico. Gli animatori del presepe, in corteo, precederanno i Re Magi fino in piazza Garibaldi per poi ritornare al quartiere arabo passando da Corso Vittorio Emanuele e via Medaglie d’Oro. Dopo l’ingresso dei Re Magi, che affiancheranno la Sacra Famiglia nella grotta, il Presepe sarà aperto per i visitatori.

Le degustazioni sono gratuite e saranno offerte fino a esaurimento scorte. Il biglietto d’ingresso è 4€ per gli adulti e 2€ per i bambini. I gruppi organizzati provenienti da altri Comuni devono prenotare in anticipo il loro ingresso chiamando la sacrestia della parrocchia al numero 0934 681465. Sarà possibile anche chiedere gratuitamente la visita guidata alla Cripta della chiesa e ai presepi realizzati dall’associazione nel salone parrocchiale (servizio curato dall’associazione Moncada).