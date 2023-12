Caltanissetta, Betlemme agli Angeli: il Presepe Vivente riapre le sue porte a mezzanotte del 24 dicembre

Riapre al quartiere arabo di Caltanissetta il Presepe Vivente organizzato dalla parrocchia San Domenico con l’associazione Betlemme agli Angeli e il patrocinio del Comune di Caltanissetta.

Come ormai tradizione questa sera, domenica 24 dicembre 2023, le porte del Presepe vivente saranno aperte dopo la celebrazione eucaristica notturna e il vescovo S.E. Mons. Mario Russotto procederà con la benedizione di tutti gli animatori che hanno scelto, volontariamente, di partecipare a questa rappresentazione sacra.

La serata inizierà alle 23 a San Domenico con la messa officiata dal Parroco Padre Giuseppe Di Rocco. Al termine della funzione tutti i presenti, preceduti dal presbitero e dagli animatori del presepe vivente già con gli abiti che indosseranno durante tutte le serate di apertura, si sposteranno in processione per salire fino alla Cattedrale Santa Maria La Nova. Lì il Vescovo Russotto si unirà al corteo e scenderà fino al Quartiere dove sono state allestite le diverse postazioni.

Quella del Presepe, come è stato più volte ribadito anche negli anni passati, non deve essere vista come una manifestazione che punta a intrattenere il pubblico durante le festività o un passatempo scenografico bensì “un’occasione da vivere per celebrare il Santo Natale e incontrare un Dio che si fa bambino, che si fa storia ed entra nella nostra quotidianità, nella semplicità e umiltà della vita di ciascuno”.

Al termine della benedizione la serata si concluderà e gli organizzatori del Presepe vivente inviteranno i presenti a tornare martedì 26 dicembre quando è stata prevista l’apertura ufficiale di “Betlemme agli angeli”.