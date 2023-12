Bompensiere. Doppio evento il 22 dicembre: “Gusti e Dintorni” e i Mercatini di Natale

BOMPENSIERE. Il Natale bompensierino anche quest’anno proporrà per il 22 dicembre un doppio appuntamento imperdibile: l’evento Gusti e Dintorni, giunto alla seconda edizione, e i mercatini di Natale.

Lo ha reso noto il sindaco Salvatore Virciglio. Si tratta di un doppio evento evento per conoscere, scoprire e riscoprire i sapori della tradizione culinaria locale ma anche per promuovere l’atmosfera e la magia del Natale con la III edizione in una variegata e colorata mostra-mercato. . Appuntamento per il 22 dicembre in via Principe di Scalea.