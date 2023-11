Tennis: Atp Finals, Zverev batte Alcaraz in tre set

Il tedesco Alexander Zverev ha battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz nel match d’esordio del Girone Rosso alle Atp Finals di Torino. Zverev ha vinto col punteggio di 6-7/6-3/6-4 in oltre due ore e dieci minuti di gioco in un match combattutissimo e molto spettacolare. Momenti di paura a meta’ del terzo set quando Zverev e’ caduto nel tentativo di recuperare un attacco di dritto dell’avversario: la caviglia sinistra ha ceduto e il campione tedesco e’ rimasto qualche istante dolorante sul terreno. Si e’ temuto il peggio, anche ricordando il terribile infortunio subito durante gli Open di Francia del 2022 durante il match contro Rafa Nadal. Infortunio che ha costretto Zverev ad una operazione a un lunghissimo stop. Per fortuna oggi niente di serio: il tennista di Amburgo si e’ rialzato e ha mantenuto il break di vantaggio che gli ha consentito di vincere l’incontro.