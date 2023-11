Serradifalco. Nuovo murales dell’artista Giulio “Rosk” Gebbia a Brindisi ispirato alla figura di Beatrice

SERRADIFALCO. Ancora una grande opera d’arte dell’artista di strada Giulio Rosk Gebbia. L’ultimo murale realizzato dallo street artist serradifalchese, ispirandosi ad una figura letteraria come quella di Beatrice che fu anche la donna amata da Dante Alighieri, costituisce l’ennesimo esempio di come la cultura possa fare da traino all’arte.

E proprio Beatrice è il titolo della sua ultima opera realizzata a Brindisi. Qui Giulio Rosk Gebbia ha voluto creare questo nuovo murales dedicandolo a colei che nella Divina Commedia accompagnò Dante in Paradiso e che viene vista come donna che da beatitudine, simbolo di guida spirituale, proprio come quando ha guidato Dante verso il paradiso.

Una figura, quella di Beatrice, che Giulio Rosk Gebbia ha inteso rappresentare nel quartiere Paradiso, con la speranza che possa essere una guida per molti. Lo street artist serradifalchese ha realizzato l’opera grazie al progetto Pasta e alla cooperativa Immaginabile che hanno reso possibile la realizzazione di un’opera che, nel momento in cui è stata completata, ha contribuito non poco sia alla riqualificazione del quartiere che all’abbellimento dell’arredo urbano brindisino.

Il murale “Beatrice”, già dalla sua inaugurazione, s’è proposto come un vero e proprio esempio di realismo fotografico capace di risplendere grazie ai suoi colori e di dare nuova luce ad un intero abitato in termini di riqualificazione urbana.