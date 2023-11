Serradifalco. Al Comune costeranno 75 mila euro i danni per l’incendio scoppiato alle condutture di acque bianche del Lago Soprano

SERRADIFALCO. Costerà al Comune 75 mila euro l’incendio di probabile origine dolosa appiccato agli inizi dello scorso mese di ottobre alla fine di via Roma nella grata posta nella conduttura delle acque bianche che vengono convogliate nella Riserva naturale orientata del Lago Soprano.

A stabilirlo è stata l’amministrazione comunale che ha approvato il progetto messo a punto dall’Ufficio tecnico al fine di consentire la sistemazione della condotta fognaria rimasta danneggiata dalle fiamme. Quella volta, dopo che le sterpaglie hanno preso fuoco, s’è creato un effetto “camino” innescato dall’incendio, che oltre a danneggiare il tratto di rete fognaria cittadina, ha anche creato momenti di autentica apprensione alla cittadinanza per via del fumo acre che fuoriusciva dai tombini delle fogne nel centro storico di via Roma, Corso Garibaldi e via Crucillà.

Il progetto, che sarà finanziato con fondi comunali, è stato realizzato a tempo record anche perchè la stagione invernale è ormai alle porte e con essa le piogge che potrebbero creare non pochi problemi. L’incendio ha coinvolto la tubazione in polietilene interrata attraverso la quale le acque piovane affluiscono al lago Soprano.

Il Comune ha effettuato, a mezzo di ditta specializzata in possesso di idonea attrezzatura, una video ispezione del tratto terminale della rete di adduzione, rilevando che l’intero tratto della tubazione compreso tra il pozzetto più prossimo al numero civico 97 e la vasca di sedimentazione è andata completamente persa in quanto sciolta dal calore e che il materiale di rinterro è crollato impedendo, in caso di pioggia, il normale deflusso dell’acqua con conseguente dispersione nel sottosuolo.

S’è pertanto reso necessario provvedere al ripristino del collettore per consentire, in caso di pioggia, il regolare deflusso delle acque piovane. Il progetto è stato redatto dall’arch. Salvatore Pullara per un importo complessivo di 75mila euro, di cui 51.250 euro per lavori a base d’asta, 1000 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e infine 23.750 euro a disposizione dell’amministrazione comunale.