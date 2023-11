Serie D. Nuovo innesto alla Sancataldese Calcio: arriva l’esperto centrocampista Giovanni Giuffrida

Ancora un colpo di mercato in casa Sancataldese Calcio. La società del presidente Ivano La Cagnina ha annunciato l’arrivo in squadra di Giovanni Giuffrida, talentuoso centrocampista classe 1985. Formatosi nelle giovanili del Catania, Giuffrida s’è unito alla Sancataldese da svincolato.

Con un notevole bagaglio di esperienze, Giuffrida vanta 441 presenze tra i professionisti e i dilettanti. Il suo percorso include tappe significative in Serie D con Modica, Milazzo, Giarre, Adrano, Campobello e Rossanese. Nel corso della stagione 2010/2011 ha fatto il suo ingresso nel calcio professionistico con la Vigor Lamezia, dove ha giocato tre stagioni di successo fino al 2012/2013.

Nella stagione 2013/14, Giuffrida ritorna in Serie D con l’Akragas, e successivamente accumula esperienze con Torres, Maceratese, Vibonese e Reggina nel panorama della Serie C. Dal 2019/2020 fino a luglio 2021, ha contribuito con la sua abilità al FC Messina, per poi vestire le maglie di Giarre e Trapani nella passata stagione. Per la Sancataldese Calcio un innesto di grande esperienza e sostanza che potrà dare il suo contributo determinante per la causa della squadra.