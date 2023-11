Mussomeli, festeggiato il S. Martino fra parrocchiami. Una grande famiglia

MUSSOMELI- Segni di vitalità nel piazzale Madrice, nella serata di San Martino, allorquando la comunità parrocchiale con le sue catechiste, corale, confrati dell’arciconfraternita, parrocchiani, e i diversi bambini presenti, con la benedizione di Padre Achille, hanno trascorso, dopo la messa serale, alcune ore in fraternità per festeggiare, appunto, il San Martino. Una porzione di quartiere festoso, sereno, con i vivaci bambini che scorrazzavano e giocavano “o chianu da matrici”, mentre alcuni confrati, già dal pomeriggio, avevano curato gli aspetti logistici e culinari per il momento “familiare” da trascorrere in compagnia ed in allegria all’oratorio, con la presenza del Padre Achille che, assai compiaciuto, ha partecipato alla festa, in cui c’è stata distribuzione di pizzette, pasta fumeggiante con aglio, olio e peperoncino, panini e salsiccia, il tutto accompagnato da bevande. Ha trovato posto anche il breve momento musicale, mentre i bambini nell’attiguo piazzale esplodevano la loro vivacità. La presentazione della torta e il canto finale ha riunito tutti per la foto di gruppo e, soprattutto, per la distribuzione e il suo assaggio. Una gioiosa iniziativa parrocchiale, a cui hanno contribuito i partecipanti.