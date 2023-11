Mussomeli e Acquaviva: volontari si mobilitano per raccolta alimentare di sabato 18 novembre

MUSSOMELI – Mobilitazione di volontari anche a Mussomeli nella giornata nazionale della colletta alimentare del giorno 18 novembre, sabato prossimo nei diversi punti vendita. Da sottolineare che a Mussomeli aderiscono tutti i supermercati ed anche Eurospin di Acquaviva Platani. Tanti volontari saranno presenti e attivi per a tale incombenza che, come gli anni precedenti, si renderanno disponibili. Da sottolineare che il cuore generoso dei cittadini, nelle iniziative benefiche, non è mai mancato. A livello nazionale vengono segnalati i seguenti prodotti. Olio, Verdure o legumi in scatola, Polpa o passata di pomodoro, Tonno o carne in scatola, Alimenti per l’infanzia. Evidentemente, il Banco Alimentare è pronto ad accogliere quanto sarà donato. Dunque, appuntamento a sabato 18 novembre 2023