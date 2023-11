Medieval Trail al Castello e Centro Storico per una giornata di sport a Mussomeli. 3 dicembre

MUSSOMELI – Il maniero Manfredonico e il centro storico faranno da cornice alla giornata di sport a Mussomeli g 03-12-2023. Si inizierà alle 09.30 ,per il campionato regionale di trail Running organizzato dall’ Associazione Amici del MTB di Mussomeli, e dal CSI(Centro Sportivo Italiano) denominato Sicilia Challenge, con più di duecento atleti provenienti da tutta la Sicilia. Diceva ieri Enzo Frangiamore , organizzatore dell’evento, insieme ai componenti della AICS Prov di Agrigento, abbiamo preparato due percorsi, uno di 20 Km, e altro di 11 Km, dove l’atleta potrà ammirare la bellezza e il fascino dei nostri luoghi, attraversando la via degli oratori, per passare tra uliveti e coltivazioni con due vertical di cui uno con le corde, per scalare ed arrivare alla vetta più alta della rupe eretta tra il XIV° e XV° secolo.Oltre alla gara competitiva, si svolgerà il Walk Trail, che darà possibilità alle famiglie di passeggiare lungo il percorso ammirando le bellezze paesaggistiche . Quest’anno all’evento collaboreranno diverse associazioni e istituti scolastici di Mussomeli, infatti grazie alla collaborazione con AICS Prov di Agrigento, si svolgerà contestualmente ,presso la scuderia della fortezza , gli sport medievali, con 2° campionato Regionale Arco e Balestra, esibizione di bastoni e coltello siciliano, con una esposizione di coltelli Siciliani e medievali ,con associazioni provenienti dalle provincie di Messina ,Trapani, Agrigento Caltanissetta e Catania per più piccoli un contest , con un laboratorio didattico denominato gli armigeni alla corte dei Manfredi. Anche l’Istituto Virgilio con gli indirizzi scolastici presenti, impreziosiranno gli atleti, con attività di guida turistica, turismo enogastronomico, ed accoglienza, con vestiti medievali , attraverso il progetto Guide turistiche lungo le vie del Medioevo sulle note dell’antico Natale. Di pomeriggio presso la sala dei baroni del Castello dove nel 1931 si tenne una riunione che Manfredi promosse per l indipendenza della Sicilia, si terranno le premiazioni, mentre nella scuderia, costruita molto rusticamente, nello stile militaresco, si svolgerà un convegno sullo sport nel medioevo e della cavalleria a cura dell’ordine di san Giorgio. La consulta giovanile promuoverà un contest fotografico, ed insieme alla Proloco, e Arci Strauss, si occuperanno anche del percorso gara. L’amministrazione Comunale e la Regione Sicilia, patrocineranno l’evento. Il settore del turismo sportivo è un segmento in continua crescita , il nostro obiettivo è quello di fare sport, aggregazione, promuovere il nostro territorio e il benessere dei nostri concittadini. Già abbiamo notizie che gli atleti , con le loro famiglie stanno incominciando a prenotare , presso le strutture ricettive del nostro borgo. Momenti danza e novene natalizie chiuderanno la giornata .