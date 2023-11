Maltempo: morta donna e sei feriti da alberi abbattuti dal vento, inchiesta per omicidio

Stava camminando sul marciapiede davanti casa quando un albero è caduto e l’ha uccisa. Così l’82enne Teresa Veglianti è morta una decina di minuti dopo essere rimasta schiacciata. Per estrarre il corpo della donna dalle fronde e dal pesante tronco c’è voluta quasi un’ora. La tragedia è avvenuta questa mattina, in via di Donna Olimpia nel quartiere Monteverde poco prima delle 11, quando sulla Capitale soffiavano raffiche fortissime di tramontana che hanno provocato la caduta di almeno altre 150 piante ad alto fusto. Il sostituto procuratore di turno della Procura di Roma, Eugenio Albamonte, ha aperto un fascicolo d’inchiesta con l’ipotesi di reato di omicidio colposo contro ignoti. Per il momento, non ci sono iscritti sul registro giudiziario di piazzale Clodio, ma dopo la perizia disposta sul tronco sequestrato e l’acquisizione degli atti, presentati nel XII municipio, al dipartimento per l’ambiente ed al servizio giardini, relativi alle potature effettuate precedentemente, ci potrebbe essere qualche indagato. “Una tragedia annunciata che si poteva evitare. In tre anni abbiamo presentato 40 esposti al Municipio e al Comune di Roma – è pronto a giurare Luca Furciniti, un residente in piazza di Donna Olimpia – per segnalare gli alberi pericolanti e gli scricchiolii, gli stessi che questa mattina hanno preceduto il crollo dell’albero che ha colpito a morte la povera Teresa, madre di un mio amico”. Tra le polemiche dei residenti e dei commercianti della strada dove è morta la donna, a pochi metri da una scuola elementare, si è recato anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che ha sottolineato, tra alcune contestazioni degli abitanti, che gli interventi di potatura erano stati effettuati recentemente. Il sostituto procuratore Albamonte ha disposto il sequestro di una parte del tronco e ha affidato la perizia ai carabinieri Forestale. Subito dopo la rimozione del cadavere della vittima, su cui è stata disposta l’autopsia, decine di operai del servizio giardino ha tagliato diversi alberi vicini a quello crollato. Nelle altre zone della Capitale, il 118 è intervenuto per diversi alberi caduti: sul Gra in carreggiata interna al km. 59 una donna di circa 40 anni è stata trasportata in codice verde al Sant’ Eugenio. In via del Mare direzione Ostia, un uomo di 65 anni è stato soccorso ma ha rifiutato il trasporto in ospedale. Nell’hinterland romano del comune di Palombara Sabina un albero ha ferito un ragazza di 28 anni che ha rifiutato il ricovero. All’Alessandrino, in via del Pergolato una donna sui 50 anni è stata trasportata in codice giallo al San Giovanni. In via don Pasquino Borghi una donna di 67 anni è stata portata al Campus Biomedico. Un’altra donna è stata soccorsa in via Palmiro Togliatti, vicino a Centocelle e ricoverata in codice giallo per accertamenti al Pertini.