Gela. “Pinqua”, presentati i progetti per 30 milioni di euro per riqualificare 8 zone della città

Otto progetti, giovani architetti che con le loro idee hanno consentito al Comune di Gela di poter accedere a finanziamenti che riqualificheranno otto zone diverse della città. Opere ed aree dimenticate negli anni, trasformate in discariche o preda di vandali, totalmente in stato di degrado e abbandono. Il team di professionisti, quasi tutti under 40, ha presentato questa mattina i progetti per circa 30 milioni di euro per la riqualificazione di otto zone della città.

Proposte che rientrano nel Pinqua (Progetto Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare) che sono state illustrate nel dettaglio in pinacoteca comunale dal team di esperti coordinato dagli architetti Antonino Collura (dirigente dell’unità speciale per l’attuazione del PnrrR), Piero Campa (presidente Ordine architetti) e Vincenzo Castellana (coordinatore tecnico).

Gli otto progetti interesseranno l’ex mercato ortofrutticolo di via Niscemi con l’istallazione di tettoie e solari, la palestra in disuso dello stadio Presti, l’ex scalo ferroviario di via Falcone , il cavalcavia di Settefarine, la realizzazione della corsia ciclabile e la riqualificazione di via Falcone, l’Orto Pasqualello, il palazzo della cultura all’Orto Fontanelle, ed il miglioramento della sicurezza pedonale e carrabile di via Istria, Colombo, Dalmazia, via Matteotti.

“E’ stato fatto un lavoro straordinario – ha detto il Sindaco Lucio Greco – che ci aiuterà a ridare decoro e bellezza a tante zone della nostra città, rendendole fruibili anche per pedoni e ciclisti. Non era scontato né semplice, considerate le problematiche che stiamo vivendo al Comune.

L’Amministrazione ha saputo cogliere questa opportunità storica di investimento, in sintonia con i suoi obiettivi: innovazione e sostenibilità. E’ stato fatto un lavoro di squadra con l’utilizzo di risorse anche esterne molto qualificate e giovani”. La parte esecutiva è già iniziata. Molti di questi progetti sono in via di cantierizzazione e assegnazione tramite gare d’appalto. Si conta di poterli definire entro dicembre.

“Abbiamo materializzato i programmi in progetti concreti e oggi portiamo sul tavolo un lavoro, finanziato dal Ministero, frutto di un impegno collettivo svolto dagli uffici – ha detto Antonino Collura – dall’amministrazione e dal settore allo Sviluppo economico che interesserà più zone del territorio e che garantiranno alla città nuove connessioni urbane”. “All’interno del Pinqua ci saranno progetti che stimoleranno l’arte e la cultura – ha detto Francesca Caruso, assessore al PNRR – saranno inoltre creati nuovi percorsi e arredi urbani, aree playground per 3-14 anni e area dog park”.

Presenti anche il Segretario Generale Carolina Ferro e l’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli. “Oggi finalmente vede luce un percorso – ha aggiunto l’assessore Romina Morselli – che ci portiamo dietro da oltre due anni. I due settori (Lavori pubblici e Sviluppo Economico) hanno lavorato in sinergia supportandosi molto negli ultimi mesi. A volte abbiamo rallentato altre linee di finanziamento ma questa programmazione è una svolta per la città. Saranno dei mesi impegnativi per monitorare la tempistica”.