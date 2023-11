Delia. Consegnati i lavori del nuovo impianto di depurazione

DELIA. Un’opera molto attesa che adesso sta per diventare realtà concreta grazie al collaudato rapporto di virtuosa collaborazione tra Istituzioni e Gestore del servizio idrico integrato.

Il progetto ID 102 per la realizzazione del nuovo impianto di depurazione delle acque reflue a servizio delle utenze del comune di Delia è stato, infatti, presentato oggi pomeriggio nel corso di un incontro svoltosi al Comune alla presenza del Sindaco Gianfilippo Bancheri, del Presidente dell’ATI CL6 Avv. Massimiliano Conti, del Direttore Generale di Caltaqua Dott. Andrea Gallé, di tutta la Giunta del Comune di Delia nonchè del Presidente del Consiglio Nini Lori Asaro, del Consigliere Dott. Antonio Gallo, del Direttore tecnico di Aqualia Ing. Calogero Lombardo, del Direttore tecnico del cantiere Geom. Salvatore Brusca e del Direttore generale dell’ATI Arch. Antonio Collura.

Il nuovo impianto di depurazione, i lavori del quale sono stati già consegnati dal RUP all’impresa esecutrice, sorgerà in contrada San Calogero. Il progetto prevede un investimento complessivo di 2,5 milioni di euro, risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Per l’esecuzione delle opere saranno necessari 480 giorni lavorativi.

Il depuratore di contrada San Calogero avrà una potenzialità totale pari a poco meno di 5mila abitanti equivalenti, nel pieno rispetto delle norme ambientali e di sicurezza. Inoltre, è prevista la predisposizione di una schermatura dell’impianto con alberi ad alto fusto per ridurre al minimo l’impatto visivo.

Il progetto prevede altresì di intercettare il collettore fognario comunale attuale, che sorge non distante dall’ingresso del costruendo impianto e di convogliare i reflui all’interno attraverso la realizzazione di una condotta in acciaio.

Il rilascio delle acque trattate e depurate avverrà attraverso una tubazione nel vallone San Calogero. La realizzazione di questa infrastruttura nella pianificazione regionale vigente è considerata prioritaria per le fasi del ciclo delle acque in associazione al risparmio idrico, alla riduzione delle perdite e alla depurazione delle acque reflue.

Per Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, con la realizzazione di questo nuovo impianto di depurazione i residenti di Delia potranno contare su di una struttura progettata e realizzata all’insegna della piena sostenibilità e che consentirà di trattare le acque reflue urbane con notevoli ricadute positive per l’ambiente e il benessere dell’intera comunità.

Un opera importantissima per il nostro territorio che permetterà anche di riqualificare un’area- ha detto il Sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri-. Questa importante opera ci consentirà anche di iniziare l’iter per poter richiedere il relativo finanziamento al Dip. Reg dell’acqua e dei rifiuti per la realizzazione di un terziario che consentirà l’utilizzo dell’acqua ulteriormente affinata per scopi agricoli, che verrà utilizzata da parte dei nostri agricoltori.

Siamo orgogliosi e felici per questo ennesimo traguardo che farà fare un ulteriore salto di qualità al nostro territorio – ha concluso il primo cittadino.