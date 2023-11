Contributo straordinario per lo start up dell’Unione dei Comuni Mussomeli – Valle dei Sicani”

“Esprimo soddisfazione per l’approvazione, nell’ambito del COLLEGATO – STRALCIO III, del contributo straordinario pari a 30 mila euro in favore della neonata Unione dei Comuni “Mussomeli – Valle dei Sicani”. Così l’onorevole Catania: “Ringrazio il Governo Schifani per aver fatto proprio la richiesta da me avanzata. Tale contributo sarà fondamentale per accelerare la fase di start up e per facilitare le procedure che porteranno alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro con la Regione Siciliana che consentirà di accedere a circa 50 milioni di euro, la cui copertura finanziaria sarà prevista nell’ambito della programmazione europea 2021-2027. Gli interventi previsti serviranno, tra le altre cose, a soddisfare il fabbisogno dei territori in termini di: * potenziamento e riqualificazione della rete viaria; * rigenerazione urbana * potenziamento dei servizi in favore delle PMI * realizzazione di interventi di valorizzazione e promozione del turismo e dell’agroalimentare .Continuerò a portare avanti le istanze del nostro territorio, lavorando a testa bassa nel tentativo di affrontare le criticità strutturali che frenano lo sviluppo della provincia nissena. Intervenire con azioni che hanno carattere strategico e sistemico è il tipo di politica che preferisco portare avanti nel tentativo di dare slancio ed impulso duraturo e sostenibile alle nostre comunità”. (On. Giuseppe Catania Vicepresidente Commissione Attività Produttive – Assemblea Regionale Siciliana Gruppo Fratelli d’Italia)