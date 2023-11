Amministratori di Mussomeli in visita istituzionale in Inghilterra. Incontrano Comunità mussomelesi

MUSSOMELI – “Alla comunità mussomelese presente in Inghilterra che con la propria laboriosità e col proprio comportamento irreprensibile ha tenuto alto il nome di Mussomeli” . Queste le parole lette dal sindaco Giuseppe Catania dinanzi ai tanti mussomelesi e non solo) residenti nei dintorni di Londra, che coordinati da Calogero Mingoia, hanno accolto per la seconda volta con calore e tanti applausi il primo cittadino di Mussomeli che già nel 2019 era stato nella terra di Sua Maestà in visita istituzionale.. Il sindaco, accompagnato dalla moglie Giusy, è volato in Inghilterra con l’Assessore al Turismo, Seby Lo Conte e con la vice presidente del Consiglio Yosella Schifano, anche loro in compagnia dei familiari. “Un onore essere qui e una grandissima emozione – ha detto Yosella Schifano – questa per noi è una bellissima serata e ritroviamo tantissimi visi conosciuti. Seby Lo Conte, con in braccio il suo bambino, ha quindi ricordato che per lui è terza volta che si reca a Londra. “ E’ sempre un piacere incontrarvi perché siete un pezzo della nostra Mussomeli e il vostro affetto è la nostra forza. Quindi al sindaco e deputato regionale, Giuseppe Catania, non è soltanto una visita istituzionale ma un tuffo nel cuore, come dissi a mia moglie la prima volta che venni qui nel 2019, e lei stavolta ha voluto accompagnarmi per verificare che non esagerassi”. Quindi il sindaco ha speso parole di elogio per Calogero Mingoia e ha chiesto un applauso. “Si tratta davvero di una persona capace una preziosa tessitura di relazione, in grado di mettere insieme tante persone come voi che siete stasera qui con noi. A conclusione del suo intervento il primo cittadino ha quindi invitato la comunità dei mussomelesi residenti a Wooking , Sutton, Enfield a partecipare alla storica inaugurazione di Piazza Umberto che avverrà il 22, 23 e 24 dicembre. In questi giorni di permanenza in Inghilterra, gli amministratori hanno incontrato le popolose comunità che da oltre mezzo secolo vivono là. Gli incontri sono stati pianificati dall’imprenditore Calogero Mingoia che ha fatto anche da anfitrione nella cena istituzionale e ha ricordato qualche simpatico aneddoto, e nel dare il benvenuto al sindaco e agli altri ospiti, ha voluto ringraziare tutti i presenti. Tra i presenti all’incontro di domenica anche il regista nisseno Luca Vullo e l’imprenditore originario di Acquaviva Joe Ricotta.