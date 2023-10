Europee: Leoluca Orlando, disponibile a ricandidarmi A Tgr Rai Sicilia, ‘vedremo se Schlein sarà vittima correnti’ (ANSA) – PALERMO, 01 OTT – “Ho già fatto il parlamentare europeo. Sono disponibile a ricandidarmi”. Lo dice, in un’intervista alla Tgr Rai Sicilia che sarà trasmessa stasera alle 19,35, l’ex sindaco di PALERMO Leoluca Orlando, che lancia una sfida alla segretaria del Partito democratico Elly Schlein: “Sarà un’occasione per verificare se questa nuova segreteria Schlein sarà vittima di quei capi corrente che si sono prontamente accostati a lei”, afferma. Orlando, 76 anni, ha concluso nel 2022 il suo quinto mandato da sindaco di PALERMO: nelle scorse settimane il suo nome è circolato a più riprese per le elezioni europee in programma nel 2024. Il politico siciliano è già stato deputato a Bruxelles fra il 1994 e il 1999.