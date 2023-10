Caltanissetta. Giuseppe Catania (FdI): “Grande risultato di Fratelli d’Italia in Provincia con circa 1200 nuove tessere”

CALTANISSETTA. “Straordinario vedere tanto entusiasmo e partecipazione da parte dei nisseni che hanno sottoscritto circa 1200 nuove tessere di partito”. Lo ha affermato il deputato regionale e sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania.

Che ha proseguito nella sua analisi politica: “Grande, dunque, il risultato registrato da Fratelli d’Italia in tutta la provincia nissena che dà il proprio importante contributo al tesseramento regionale del partito. Questo risultato certifica ancora di più la crescita costante di Fratelli d’Italia in tutta la provincia di Caltanissetta e rappresenta, di certo, un buon viatico anche in prospettiva alle competizioni amministrative in previsione in alcune importanti cittadine della provincia nella prossima primavera”.

Catania ha poi precisato: “Ovviamente il merito è da ricondurre prevalentemente alla nostra leader, Giorgia Meloni, alla sua capacità di interpretare il sentimento di gran parte dei cittadini ed essere capo di stato credibile in Europa e nel mondo. Il successo della campagna di tesseramento è anche frutto del costante lavoro che i dirigenti di partito ed i consiglieri comunali hanno fatto nei territori ed è sintomo di una voglia di partecipazione che avevamo già registrato, con successo, alle elezioni nazionali e regionali, supportata oggi di proseguire nel percorso tracciato in questo primo anno di attività di governo”.

IL deputato regionale ha poi concluso: “Esprimo il mio personale ringraziamento ai militanti, vecchi e nuovi, in un giusto mix di esperienza e nuova motivazione. Continuiamo a lavorare a testa basta per dare risposte alle nostre comunità”.