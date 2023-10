Caltanissetta, giovedì per la Giornata Mondiale della Vista un gazebo in centro storico

Anche quest’anno la Sezione Territoriale di Caltanissetta dell’U.I.C.I. aderisce alla Giornata Mondiale della Vista, promossa dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità.

La manifestazione quest’anno si svolgerà all’insegna dello slogan “Non servono immagini per descrivere il buio”, per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione per difendere un bene prezioso come la vista. Il venti per cento degli over 65 ha un problema di vista ma non lo sa, perché si tratta di malattie per lo più inizialmente asintomatiche.

Per l’occasione, Giovedì 12 Ottobre 2023, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, a Caltanissetta, presso l’area pedonale di Corso Umberto I, sarà allestito un gazebo informativo IAPB e all’interno dell’Unità Mobile Oftalmica ci si potrà sottoporre, in ordine di presentazione, a controlli oculistici gratuiti.

Per informazioni è possibile contattare la segreteria dell’Unione Italiana Ciechi di Caltanissetta al numero 0934597317.