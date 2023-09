Musumeci: ponte sullo Stretto si farà, è progetto strategico Musumeci: ponte sullo Stretto si farà, è progetto strategico “Che si inizi anno prossimo o successivo non mi appassiona” Milano, 28 set. (askanews) – Il ponte sullo Stretto di Messina è “un’opera particolarmente complessa, della quale il Sud Italia ha particolarmente bisogno. Che il cantiere apra il prossimo anno o quello successivo è un tema che non mi appassiona. Certo è che questo governo vuole fare il ponte, non per capriccio, ma perché è un’infrastruttura strategica per collegare l’Europa”. Lo ha detto il ministro della Protezione Civile e per le Politiche del mare Nello Musumeci, intervenuto su SkyTg24.