Caltanissetta, l’Invicta si presenta alla città: “Tutti in campo” al Famila Superstore di Via Salvo D’Acquisto

L’Invicta si è presentata alla città, scegliendo una location insolita quella del punto vendita di via S. D’Acquisto del Gruppo Famila superstore, nuovo sponsor della società cestistica nissena che dopo aver vinto nella scorsa stagione il campionato, domenica 8 ottobre esordirà in casa in serie C, alle ore 20 al PalaCannizzaro di Caltanissetta.

Una corroborante giornata di sport alla quale hanno preso parte tutte le formazioni giovanili dell’Invicta che con grande proficuità coltiva un corposo vivaio: le under 19, 17, 15, 14, 13 e il minibasket.

Allestititi all’esterno alcuni campi di minibasket ed all’interno del supermercato dei canestri: una gioiosa invasione di cestisti e genitori che hanno donato simpatia e coinvolgente energia vitale.

Nell’occasione gli atleti hanno “invogliato” i clienti a partecipare al concorso “Tutti in campo” a sostegno dello sport, iniziativa dedicata alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche. I clienti titolari di Carta Fedeltà degli oltre 1.800 supermercati aderenti all’iniziativa, facendo la spesa, ricevono i tagliandi Tutti in Campo riportanti i Codici Sport da caricare per sostenere le Associazioni Sportive .

Inoltre Famila ha deciso di acquistare 50 copie del libro scritto dall’iconico Davide La Paglia, insieme ad Ottavio Bruno, “Una vita da Capitano coraggioso” (biografia e racconti di vita), da donare ai ragazzi dell’Invicta. La Paglia, ex capitano della Nissa, da 13 anni combatte contro la Sla: una storia di sofferenza e passione per la vita che contiene il “penetrante” messaggio di non arrendersi mai, neanche di fronte al destino più avverso. Presenti Daniela Amico ed Ester, rispettivamente moglie e figlia di Davide.

Nelle interviste, Marco Romano (Direttore commerciale CDS SpA) spiega il sostegno di Famila all’Invicta e perchè del libro di Davide La Paglia sia stato donato ai ragazzi del sodalizio di basket del capoluogo nisseno. Poi Peppe Giannavola (Ufficio Marketing) illustra il meccanismo di “Tutti in campo”. Infine Lillo Terrana, deus ex machina dell’Invicta, svela la nuova composizione del quintetto di serie C e gli obiettivi della squadra.