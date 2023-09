Basket a Caltanissetta, entusiasmo in città per l’Invicta. “Tutti in campo” al Famila Superstore di Via Salvo D’Acquisto

Continua la campagna acquisti dell’Invicta Basket ormai prossima alla prima gara del campionato di serie C che si terrà domenica 8 ottobre alle ore 20 al Pala Cannizzaro.

In città si respira un’aria di grande entusiasmo e partecipazione da parte dei tifosi che aspettano con ansia la prima uscita dell’invicta tra le mura amiche, si prevede una grande pubblico ormai cornice consolidata, con un nuovo look sia nelle nuove maglie sia per le sorprese che la società sta organizzando per l’esordio casalingo.

Dopo le riconferme del blocco nisseno e il primo nuovo acquisto della stagione 2023/2024 ovvero Railans Bogdans Lettone classe ‘99 di 201 cm, arriva a disposizione di Coach Giuseppe Spena, il giovane classe 2006 Christian Alfieri nato a Reggio Emilia playmaker/guardia 1,83 con un buon trascorso nonostante la giovane età.

Alfieri ha giocato tre anni alla Pallacanestro Reggiana e lo scorso anno ha militato a Parma partecipando al campionato under 17 eccellenza.

Giovane rapido e veloce con ottime percentuali al tiro ha scelto l’Invicta dopo i successi da record dello scorso campionato di serie D.

Con l’arrivo di Alfieri l’Invicta potenzia il roster della serie C, rafforzando anche l’under 19 che mira a ben figurare nel suo campionato, aggiungendo un valido elemento e mostrando grande attenzione verso il settore giovanile vero motore della società nissena.

Abbiamo sentito il Direttore sportivo Luca Palermo che no ha voluto far trapelare se ci sono in vista altri acquisti, ma sembrerebbe che a breve ci saranno altre novità, fiduciosi della sua competenza cestistica la città resta in attesa di sapere quale sarà il roster definitivo della squadra affidata grande coach Spena.

Le sorprese in casa Invicta non sembrano mai finire, infatti giorno 30 settembre grazie ad una collaborazione con il gruppo Famila supermercati, tra i nuovi sponsor della società, presso il Famila Superstore di Via Salvo D’Acquisto dalle ore 10,30 sarà allestito un campetto da minibasket in cui i giovani giocatori dell’Invicta, si intratterranno con i clienti per giocare insieme e per promuovere il concorso “Tutti in campo” a sostegno dello sport.

Durante la manifestazione l’Invicta mette in campo oltre 200 giocatori delle varie categorie partendo dalla serie C, under 19, under 17,under 15,under 14, under 13 e minibasket.

La manifestazione mira grazie al concorso promosso da Famila a sostenere le associazioni sportive che aderiscono all’iniziativa attraverso la fornitura di attrezzature sportive caricando gli scontrini della spesa con l’apposita app “Tutti in campo” caricandoli alla società INVICTA BASKET CALTANISSETTA.

Si preannuncia una mattinata di festa per tutti ragazzi della società e per i clienti Famila che verranno allietati anche da un momento di convivialità.

Sarà presente anche la prima squadra con i nostri atleti ormai pronti a scendere in campo.