Infermiera fa sesso con un paziente nel parcheggio dell’ospedale: lui muore per un malore, lei licenziata.

Wrexham (Galles) -Penelope Williams è stata licenziata dal suo lavoro presso il Betsi Cadwaladr University Health Board dove era infermiera in un’unità di emodialisi renale. Da circa 4 anni ha iniziato una relazione con un paziente in dialisi.

Nel corso di un rapporto sessuale dentro un’auto, particolarmente focoso, l’uomo ha avuto un infarto ma l’infermiera si è rifiutata di chiamare l’ambulanza per paura che la loro relazione venisse scoperta. Penelope decise di chiamare un collega che ha effettuato le manovre di rianimazione e ha poi chiamato l’ambulanza, ma era trascorso troppo tempo e per il partner dell’infermiera non c’è stato nulla da fare.

Penelope Williams ora è senza lavoro e potrebbe anche finire in carcere.