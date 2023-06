WWF Sicilia: il 2 luglio una mobilitazione per proteggere le coste dell’isola

Le coste siciliane sono sempre più spesso aggredite da progetti che le snaturano e le deturpano, privatizzandole di fatto e sottraendo ai cittadini la loro bellezza e la possibilità di promuovere un turismo più rispettoso: crescita esponenziale delle concessioni balneari; chiusura dei liberi accessi alle coste; afflusso di migliaia di bagnanti in alcuni siti senza nessuna regolamentazione.

“Abbiamo la responsabilità di preservare la bellezza delle nostre coste, fruendone in maniera sostenibile – hanno sottolienato dal comitato WWF Sicilia -. Occorre impegnarsi con forza contro le speculazioni e per un turismo rispettoso e consapevole, chiedendo alle istituzioni di avviare una seria regolamentazione, come previsto dalle norme vigenti”

L’appuntamento è per domenica 2 luglio a Levanzo, a partire dalle 11:00, per una giornata di mobilitazione in difesa della bellezza e dell’integrità delle coste siciliane.

Si consiglia di prenotare i biglietti per l’aliscafo.

L’evento è organizzato dai residenti di Levanzo. Oltre al WWF Sicilia hanno aderito: Legambiente Sicilia, Cai Sicilia, GRE Sicilia, Italia Nostra Sicilia, LIPU Sicilia, AIIG, Extroart, Fondazione Wanted Palermo, AssoCEA Messina APS, Comitato Promotori Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea, Associazione Antica Trasversale Sicula, Circolo Metropolis Castellammare, Sentinelle Ambientali, Istituto Terra…. e altre associazioni ambientaliste e culturali.