Vasco Rossi a Palermo: il piano di mobilità cittadino per il 22 e 23 giugno

Piano viabilità della questura di Palermo in vista dei due concerti di Vasco Rossi previsti allo stadio Renzo Barbera per giovedì 22 e venerdì 23 giugno.

Tutti i pullman provenienti dalle province di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Agrigento e Enna, saranno convogliati alla Fiera del Mediterraneo, individuata come prima area di parcheggio. I pullman che invece arriveranno dalla provincia di Trapani raggiungeranno piazzale Ambrosini, seconda area di parcheggio. Chi raggiungerà Palermo a bordo di auto private, invece, potrà utilizzare i parcheggi pubblici di piazzale Giotto/Lennon e da qui raggiungere lo stadio a bordo dei bus urbani dell’Amat.

Alla fine del concerto, la linea Amat n.3 consentirà il rientro a piazzale Giotto. Definiti anche tre percorsi pedonali per l’afflusso allo stadio: per il settore Curva Nord l’accesso è previsto dalla zona di pre-filtraggio 3 fra piazza Salerno e viale del Fante; per i settori Prato e Prato Gold accesso da pre-filtraggio 1 fra via del Carabiniere e viale del Fante; per i settori Tribuna centrale, laterale o Montepellegrino accesso da pre-filtraggio 2, all’intersezione fra via Cassarà e viale del Fante. Disposta anche la chiusura al traffico del tratto di viale del Fante compreso tra via del Carabiniere e piazza Salerno, nonché di via Cassarà da Piazza Giovanni Paolo II fino a viale del Fante. La chiusura scatterà alle 19 di domani 21 giugno fino alle 3 del 24 giugno. Si