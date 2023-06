Turismo: Boom di crociere tra i single. Sicilia tra le mete

Vamonos-Vacanze.it, il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo, sta registrando un boom di prenotazioni per le crociere e per le vacanze in barca a vela in piccoli gruppi nel Lazio (Isole Pontine), Sicilia (Favignana ed arcipelago delle Egadi) e Sardegna (Arcipelago della Maddalena).

“Per quanto riguarda le crociere, i single prediligono cabine vista mare e spendono di più rispetto alle coppie o alle famiglie: 3.654 euro pro-capite» puntualizzano gli analisti della piattaforma Vamonos-Vacanze.it.