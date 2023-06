Sicilia, On.Catania: pubblicato “più artigianato”, il bando che finanzia gli investimenti

È stato pubblicato questa mattina l’avviso pubblico “PIU’ ARTIGIANATO” – Contributi su finanziamenti per la realizzazione di investimenti. Possono presentare la domanda di finanziamento le imprese artigiane attive, aventi sede operativa in Sicilia iscritte all’Albo delle imprese artigiane tenuto dalle CCIAA della Regione Sicilia.

Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi nella forma di:

* contributi in conto interessi

* contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria (leasing)* contributi in conto capitale

Per maggiori informazioni potete consultare il seguente sito https://www.crias.it/piuartigianato/docfondo/avviso_fondo_piu_artigianato.pdf

Le domande, pena l’irricevibilità, dovranno essere inoltrate esclusivamente via web avvalendosi della piattaforma dedicata alle agevolazioni accessibile dal sito http://www.crias.it, per mezzo dei soggetti presentatori, secondo le procedure ivi indicate.

Le domande devono essere presentate a partire dalle ore 11:00:00 del 31/07/2023.

Per informazioni e chiarimenti sull’Avviso e sulle relative procedure è possibile contattare CRIAS ai seguenti recapiti: Indirizzo e-mail: helpdesk.piuartigianato@crias.it<mailto:helpdesk.piuartigianato@crias.it>.

“Da vicepresidente commissione attività produttive dell’ARS – conclude l’onorevole Giuseppe Catania – esprimo soddisfazione per questa iniziativa del governo Schifani che ha l’obiettivo di offrire agli artigiani uno strumento finanziario utile al potenziamento del proprio business.”