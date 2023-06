Sicilia, martedì il forum della prevenzione “Made in Inail”

Intelligenza artificiale, sostenibilità, transizione ecologica e rischio chimico. Questi solo alcuni degli argomenti che saranno trattati nella tappa siciliana del Forum della prevenzione “Made in Inail”. L’evento, promosso a Palermo dalla Direzione regionale Sicilia Inail Sicilia in collaborazione con l’Università degli studi di Palermo, è in programma martedì 4 luglio 2023 alle ore 9 presso l’aula Magna del complesso monumentale dello Steri.

La roadmap del Forum della prevenzione si articola in ventitré tappe ed ha l’obiettivo di promuovere in tutte le regioni l’ascolto, il dialogo sociale e istituzionale, gli investimenti e il trasferimento tecnologico finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori. Il punto di partenza di questo viaggio a tappe è il piano triennale della prevenzione 2022-2024, recentemente adottato dall’Istituto e in linea con la strategia europea per la salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027 e con l’Agenda Onu 2030.

La tappa siciliana del Forum, patrocinato dall’Università degli studi di Palermo e dall’Ordine dei consulenti del lavoro, vedrà relazionare esperti nazionali nel settore della sicurezza sul lavoro di ENI, STMicroelectronics, Unipa e Inail. La giornata sarà introdotta e coordinata dalla giornalista Elvira Terranova, caposervizio di Adnkronos.

Oltre agli interventi e alle testimonianze in programma, i lavori saranno animati da due tavole rotonde dedicate, rispettivamente, alla rete delle istituzioni per innovare le strategie della prevenzione e al ruolo delle parti sociali per una prevenzione partecipata. Partecipano, tra gli altri, il rettore dell’Università degli studi di Palermo, Massimo Midiri, il presidente della regione Siciliana, Renato Schifani, il presidente dell’ Assemblea regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, il prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, il direttore Regionale Inps Sicilia, Sergio Saltalamacchia, il direttore generale dell’Inail, Andrea Tardiola, il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza Inail, Guglielmo Loy, il direttore centrale prevenzione Inail, Ester Rotoli e il direttore regionale dell’Istituto, Giovanni Asaro.