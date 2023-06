Rally di Caltanissetta e del Vallone: il programma di sabato 1 luglio

Il 21° Rally di Caltanissetta si apre con un sabato assai intenso per I protagonisti del 3° round Coppa Italia Rally 8^zona e del Campionato Siciliano per auto modern e storiche. Primo momento della lunga giornata saranno le veriche sportive e tecniche che si svolgeranno in C.so Umberto I° a Caltanissetta dalle ore 8.30. A seguire i primi rombi dalle ore 10.00 alle 14.30 in C.da Bifara per lo shakedown dove gli equipaggi potranno testatare le vetture di gara. Lo show vero è proprio entrerà nella parte agonistica più spettacolare con le partenze, in programma sempre da C.so Umberto I° alle 20.00 e pochi minuti dopo alle 20.14 con la prova speciale cittadina, dove il pubblico potrà osservare I passaggi delle vetture da vicino, ma in totale sicurezza.



Gli equipaggi si recheranno poi a Mussomeli dove ci sarà la sosta notturna; la nuova partenza sarà data domenica 2 Luglio con Start da Viale Peppe Sorce alle ore 7.15.



La seconda giornata prevede altre 9 prove speciali: La Ps (2-5-8) Acquaviva – Ninni Mulè di Km 8.50 che si disputerà alle 8.41, alle 12.40 e alle 16.39.; la Ps. (3-6-9) Milena – Alfredo Cordaro di Km 4,84 alle 9.35, 13.34, 17.33 e la Ps (4-7-10) Mussomeli – Peppino Farina di Km 8.40 alle 10.10, 14.09 e 18.08. L’arrivo è previsto in via Peppe Sorce a Mussomeli alle 19.00. Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa saranno dislocate: il sabato in Zona Indutriale a Caltanssetta e la domenica in Piazza della Repubblica a Mussomeli.





Il risultato di questa edizione sembra molto aperto, con il vincitore delle ultime due edizioni Roberto Lombardo, con alle note quest’anno Andrea Spanò, che ha scelto di competere sulle strade di casa con la sua Peugeot 207 Super 2000, vettura ancora molto performante , ma che sicuramente dovra affrontare lo strapotere delle Skoda Fabia, regine assolute dei rally degli ultimi anni. Qui la vettura boema, sarà a disposizione di 4 temibili equipaggi a cominciare da quello composto dal nisseno Paolo Piparo e Francesco Pitruzzella, già terzi lo scorso anno, poi quello agrigentino sotto le insigne del Team Phoenix formato da Dino Nucci e Ivan Rosato , mentre Diego Cipolla e Fabio Puletto anche loro da Agrigento rappresenteranno nella corsa al podio la Ro Racing e per chiudere il duo nisseno/messinese formato da Salvatore Di Benedetto e Giovanni Barbaro. Grande attesa per le sfide nelle varie classi dove sono presenti tanti altri beniamini locali che possono contare sul tifo appasionato del pubblico di casa.



Non resta ache attendere queste poche ore e godersi lo spettacolo!