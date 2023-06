Raduno parà: la studentessa nissena Maria Pia Alu premiata al 40° anniversario della missione Libano

–

Raduno parà, premiati studenti da tutta Italia Per concorso 40mo anniversario della missione Libano (ANSA) – ASTI, 24 GIU – Nel corso del 29esimo raduno nazionale dei Paracadutisti, da ieri a domani ad Asti, sono state consegnate le borse di studio per gli alunni che hanno risposto al bando nazionale in occasione del 40esimo anniversario di inizio della Missione Libano, i cui vincitori arrivano da tutta Italia.

Borsa di studio da 1600 euro per Maria Pia Alu, di Caltanissetta, scuola media, 1400 euro ad Alice Giuliano di Biella (scuola media).

Mille euro per Anna Longhin, scuola elementare, di Alessandria. Altri due premi da 500 euro sono andati a Filippo Servizio di Casale e a Sofia Iacolino di Biella.

Tre i premiati astigiani: Pietro Franco dell’Artom di Canelli cui è andata la borsa di studio di 750 euro, Lorenzo Favella della scuola media Jona e Aurora Falvella della scuola Baracca.