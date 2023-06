Processo Montante, l’ex sindaco Campisi: “Legalita’ imprenditori di facciata”

“Ritenevo che quella battaglia sulla legalita’ portata avanti da alcuni imprenditori, fosse priva di concretezza”. Lo ha affermato l’ex sindaco di Caltanissetta Michele Campisi, in carica dal 2009 al 2014, deponendo al processo sul cosiddetto “Sistema Montante” che si celebra nell’aula bunker del carcere di Caltanissetta nei confronti di 30 imputati. L’ex esponente politico, rispondendo alle domande del Pm, ha sottolineato che prese parte all’inaugurazione di cinque anni giudiziari e che per “i magistrati bisognava seguire l’esempio di quel gruppo di imprenditori. Campisi ha sostenuto che conosceva quel gruppo di imprenditori e rispondendo alle domande dell’avvocato Giuseppe Panepinto, ha affermato “di aver avuto con loro solo rapporti di natura istituzionale”. Poi ha aggiunto di aver portato avanti la sua “azione amministrativa in solitudine. Non mi ricandidai anche se per una mia eventuale ricandidatura mi consigliavano di parlare con Montante”.