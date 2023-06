Polizia: giuramento per 80 nuovi agenti di Sardegna e Sicilia

Hanno giurato fedelta’ alla Repubblica gli ottanta agenti della Polizia di Stato che hanno appena completato il 220 corso di formazione del Caip di Abbasanta (Abbasanta).

Davanti ai parenti, ai rappresentanti delle istituzioni del territorio e ai loro docenti, cinquanta agenti provenienti dalla Sardegna e trenta dalla Sicilia sono stati i protagonisti dell’emozionante cerimonia. Nel gruppo anche otto donne. “Come migliori del corso sono stati premiati tre sardi”, ha spiegato il direttore del Caip Roberto Pietrosanti.

“Il primo e’ Mirko Becchia, premiato dal prefetto, al secondo posto Riccardo Lallai, che ha ricevuto il riconoscimento dal questore, e infine Benedetta Cano, premiata dalla sindaca di Abbasanta Patrizia Carta”. Dopo i sei mesi di studio nel Caip di Abbasanta a destreggiarsi tra diritto penale, normative della polizia giudiziaria, prove di tiro, difesa e guida, gli agenti partiranno per le sedi di destinazione per mettere in pratica cio’ che hanno imparato nei reparti a loro assegnati.

Erano presenti alla cerimonia il prefetto di Oristano Salvatore Angieri, il questore Giuseppe Giardina, i rappresentanti dei Comandi provinciale dei Carabinieri e della Guarda di finanza, i Vigili del fuoco, il Corpo forestale e la Capitaneria di porto. Hanno assistito al giuramento anche il deputato Francesco Mura e i sindaci di molti paesi del Guilcer, Barigadu e Montiferru.