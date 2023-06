Podismo: 5 atleti della Marathon Caltanissetta al Iº Trofeo 10 Km Gara Nazionale Fidal

Domenica 18 giugno, le strade di Lercara Friddi sono state animate da una vibrante competizione podistica, il Iº Trofeo 10 Km Gara Nazionale Fidal. Questo evento, organizzato dalla F.I.D.A.L. (Federazione Italiana di Atletica Leggera) e dall’A.S.D Universitas Palermo, in collaborazione con il Comune di Lercara Friddi, ha riunito oltre 300 atleti pronti a sfidarsi su un percorso impegnativo.

La giornata si è presentata calda, ma l’entusiasmo e la determinazione degli atleti non sono stati minimamente scalfiti dal sole estivo. Il percorso, lungo 1670 metri è stato ripetuto 6 volte, caratterizzato da variazioni di pendenza non indifferenti con un dislivello di circa 130 metri, ha posto una sfida entusiasmante a tutti i partecipanti.

La Marathon Caltanissetta, squadra di spicco per la città, ha schierato cinque atleti, tra cui due donne coraggiose, Domenica Cannistraci e Maria C. Riggi; scese in campo con passione e una determinazione invidiabile, dimostrando che il podismo è uno sport per tutti, senza distinzioni di genere.

Il primo dei cinque a tagliare il traguardo è stato Giovanni Zagarella, con un tempo di 47 minuti e 35 secondi, performance straordinaria. A breve distanza, Francesco Lomonaco ha guadagnato un’ottima posizione, con un tempo di 51 minuti e 32 secondi. Francesco Calabrese è arrivato poco dopo, con un tempo di 51 minuti e 43 secondi, dimostrando grande determinazione.

Le donne hanno svolto un ruolo di rilievo in questa competizione emozionante. Domenica ha superato ogni salita e discesa con tenacia, concludendo la gara con un tempo di 53 minuti e 5 secondi. Maria ha affrontato il percorso con grinta e coraggio, tagliando il traguardo con un tempo di 55 minuti e 28 secondi.

Giuseppe Vitello ha sfidato se stesso e ha raggiunto l’obiettivo in un’ora esatta.

È importante menzionare anche l’ottima terza posizione di categoria (SF40) ottenuta dall’amica nissena Vincenza Maria Ausilia Miraglia 48’24’’, un risultato che merita ammirazione e plauso.

Gara vinta da Ivan Antibo (Universitas Palermo) 32’56 e da Claudia Licciardi (Palermo H13.30) 40’32.

Il Iº Trofeo 10 Km Gara Nazionale Fidal a Lercara Friddi è stato un’occasione per celebrare la passione, la perseveranza e lo spirito sportivo degli atleti. Ogni partecipante ha lasciato il proprio segno sul percorso, chiara dimostrazione che con impegno e dedizione è possibile superare ogni sfida.