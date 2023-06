Il Nisseno Salvatore Miccichè chiude 4to Assoluto alla 44^ Cronoscalata “S. Stefano – Gambarie”

Per Salvatore Miccichè un inaspettato 4to Assoluto alla 44^ Cronoscalata “S. Stefano – Gambarie” nel gruppo CN, classe 2000.

Un percorso molto tecnico e spettacolare, che sabato ha messo veramente a dura prova il pilota, pago per la mancanza di allenamento e la frequenza di gare.

“Non è stato facile – ha dichiarato il pilota – ma in gara siamo riusciti a spingere e attaccare”.

Sportivamente Salvatore Miccichè ha rivolto complimenti al suo diretto avversario per aver battagliato a decimi.

” Ringrazio il mio team Catapano Corse per averlo messo sempre a disposizione una macchina eccezionale, la mia famiglia e il mio accompagnatore Beppe D’Anca per la sua compagnia e per aver trascorso delle belle giornate e la scuderia Catania Corse” ha concluso salutando con un “arrivederci alla prossima corsa”.

Foto: Antonello Bruno