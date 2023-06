Il nisseno Marco Mugavero (VIMA) vince il Power2Music

Sono cinque e tutti giovanissimi i talenti musicali vincitori del contest Power2Music che hanno saputo distinguersi, tra le 75 candidature ricevute, per il loro talento, personalità e creatività e che sono state premiate dalla giuria.

Grazie al progetto supportato da Pulsee Luce e Gas che ha visto il coinvolgimento di Andro dei Negramaro in qualità di tutor e di Philip Abussi nel ruolo di direttore artistico, le tracce presentate da ciascuno dei cinque vincitori sono pubblicate in un ep powered by Pulsee Luce e Gas da oggi sulle principali piattaforme di streaming.

Ecco i vincitori: Keyra – all’anagrafe Annapaola Giannatasio – di Salerno, inizia a scrivere a soli sei anni e a diciannove entra al Conservatorio di Musica Giuseppe Martucci di Salerno e vince una borsa di studio per il corso autori al CET, la scuola di formazione musicale di Mogol. Il suo è un genere molto eclettico classificabile come pop urban, con commistione di più generi e culture musicali differenti.

Il secondo vincitore è Disteso (Davide Distaso); classe ’99, pugliese. Si definisce figlio del pop con un animo dannatamente ribelle, schiacciato da una realtà che non gli somiglia. È sempre alla ricerca di nuovi stimoli e questo lo porta a lasciare la sua terra e partire per Milano per scommettere tutto sulla musica.

Poi Vincenzo Viscardi, in arte Viscardi, cantautore e ballerino. Si avvicina alla musica proprio tramite la danza, ascoltando fin da bambino generi come l’RnB e il Soul. Intorno ai 14 anni inizia a scrivere, mosso anche dalla sua storia familiare, e da qui in avanti i temi della fluidità di genere e dell’abbandono saranno una costante nelle sue produzioni.

Ancora Carlotta Rosini, nata a Genova solo venti anni fa. È un’interprete e cantautrice che inizia a cantare nel coro delle voci bianche del Carlo Felice di Genova a soli 6 anni.

Il quinto e ultimo vincitore del contest Power2Music è infine Marco Mugavero (VIMA), da Caltanissetta; diplomato in teoria e solfeggio, studia pianoforte al conservatorio e la sua determinazione lo porta ad aprire diversi concerti di artisti molto noti oltre che a vincere numerosi premi e concorsi.