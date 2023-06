Caltanissetta, venerdì il corso di aggioramento sulla Diagnostica per Immagini in Neurologia

Continuano gli appuntamenti dell’OMCeO nisseno con la formazione

Continua la formazione per i medici anche nel mese di giugno.

La Commissione dell’Albo dei Medici Chirurghi dell’OMCeO di Caltanissetta ha organizzato, infatti, un altro evento ECM in programma per il 9 giugno 2023. Il corso di aggiornamento in Neuroradiologia dal titolo “Lo Stato dell’Arte della Diagnostica per Immagini nella Patologia Neurologica” si svolgerà nell’Aula Magna del Consorzio Universitario nisseno.

Dopo i saluti di Giovanni D’Ippolito, Presidente provinciale dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, sarà il neuroradiologo Giuseppe Maria Vaccaro ad aprire i lavori presentando il corso.

L’esigenza dell’incontro nasce in seguito alla continua evoluzione tecnologica delle apparecchiature di Diagnostica per Immagini el’esigenza di aggiornamento e formazione rivolta ai Medici di Medicina generale e agli specialisti delle varie branche che operano nel territorio ed in ambito ospedaliero.

Saranno fornite nozioni sulle potenzialità delle nuove apparecchiature, sull’uso dei mezzi di contrasto disponibili per l’imaging Avanzato RM e TC.

Saranno analizzate sia le modalità tecniche idonee per l’esecuzione degli esami che i criteri di correttezza per ottimizzare gli aspetti tecnici ed iconografici dell’esame, con riferimento anche all’imaging avanzato in tema di Diagnostica Avanzata nella patologia neurologica. Particolare attenzione sarà rivolta ai protocolli diagnostici ed ai criteri di appropriatezza prescrittiva per ottimizzare le risorse strumentali e finanziarie.

Le relazioni previste riguarderanno: L’aspetto tecnologico e metodologico con particolare attenzione sulle caratteristiche e al contributo diagnostico delle varie sequenze RM disponibili con le moderne apparecchiature e l’apporto diagnostico fornito dai vari tipi di mezzo di contrasto a disposizione con riferimento anche agli effetti collaterali ed alla sicurezza dei Pazienti.

Interverranno i dottori Vincenzo Santoro, Maria Elena Fiamma, Giuseppe Maria Vaccaro, Antonio Caragliano, Giorgio Amico, Vincenzo Costanzo e Cristina Ferrara.

Alla tavola rotonda parteciperanno i dottori Michele Maria Vecchio, Luigi Basile e Giuseppe Maria Vaccaro.

Il corso, che assegna 4 crediti ecm si svolgerà il 09 Giugno 2023 dalle ore 14:30 nell’Aula Magna del Consorzio Universitario di Caltanissetta Palazzo dell’Università in Corso Vittorio Emanuele n° 92 a Caltanissetta